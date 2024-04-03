Захарова объяснила ситуацию с картами «Мир» в Армении давлением Запада Захарова: Армения остановила обслуживание карт «Мир» под давлением Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Армении прекратить обслуживание карт российской платежной системы «Мир» указывает на то, что Ереван поддался давлению Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, этот шаг ударит по экономике республики.

Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада. <...> Это ударит по экономике Армении. Мы уверены, что издержки от этих рестрикций будут больше, нежели ущерб от гипотетических западных санкций, — заявила Захарова.

Она отметила, что в связи с этим шагом граждане Армении столкнутся с серьезными неудобствами. Работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, добавила Захарова. Возможность платить картой «Мир» также потеряют туристы. Кроме того, есть и другие примеры, как это решение Еревана ударит по экономике республики, резюмировала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения отказалась принимать карты «Мир» из-за давления со стороны США. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны, Вашингтон угрожает им вторичными санкциями.

Банки Армении, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.