Захарова объяснила призыв Лаврова «оставить его в покое» на СМИД ОБСЕ Захарова: Лавров адресовал просьбу оставить его в покое на СМИД ОБСЕ фотографу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Фраза главы МИД России Сергея Лаврова «оставьте меня в покое» на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу от организаторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что фотограф слишком близко «подполз» к главе ведомства.

Это был фотограф от организаторов, который, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания. — NEWS.ru), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам, — заметила представитель ведомства.

Захарова рассказала, что западные журналисты использовали в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Сергея Лаврова, которая была сделана до официального мероприятия. Предполагалось, что таким образом СМИ удастся подчеркнуть «изолированность» России, пояснила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал свое выступление на заседании с просьбой оставить его в покое. Поблагодарив адресата своего обращения, он продолжил доклад. В ходе конференции было неясно, к кому же обратился министр, из-за чего за границей эту фразу быстро сделали мемом, намекающим на поведение России на международной арене.