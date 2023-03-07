Захарова объяснила появление утечек о терактах на «Северных потоках» Захарова: утечки о терактах на «Северных потоках» допускают те, кому не нужно следствие

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утечки в западные СМИ о терактах на «Северных потоках» допускают те, кому не нужно расследование. Появление новых версий им выгодно, поскольку уводит внимание аудитории от фактов, отметила дипломат в Telegram.

Газета New York Times 7 марта сообщила со ссылкой на чиновников США, что новые разведданные говорят о некой проукраинской группировке, которая и совершила теракты на трубопроводах.

Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хочет вести расследование в правовом поле и собирается всячески уводить внимание аудитории от фактов, — считает дипломат.

Так она прокомментировала появление новых версий по поводу диверсии в Балтийском море. По мнению Захаровой, властям стран Запада, которые имеют отношение к происшествию, следует ответить на официальные запросы Москвы. Поможет им в работе и журналистское расследование американского журналиста Херша. Это то, чего не надо подменять анонимными взбросами, заключила Захарова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны непричастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Киев также не обладает никакой информацией о проукраинской группировке, которая может быть причастна к диверсии в Балтийском море, отметил он.