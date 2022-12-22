Захарова объяснила поездку Зеленского в Артемовск перед визитом в США Захарова: Зеленский ездил в Артемовск, чтобы произвести впечатление на кураторов в США

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посещал Артемовск, где идут ожесточенные бои, накануне визита в США с целью пиара, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, он хотел предстать в Вашингтоне в образе «бесстрашного ковбоя», чтобы добиться увеличения военной помощи.

Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи, — сказала Захарова.

Она добавила, что переговоры Зеленского с американским лидером Джо Байденом показывают отсутствие стремления к миру как у Киева, так и у Вашингтона — они настроены на продолжение боевых действий.

Зеленский посетил Артемовск 20 декабря. Эта поездка не анонсировалась. Глава государства посетил передовые позиции ВСУ, наградил украинских военных знаками отличия и ценными подарками и вскоре после этого покинул город.

Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.