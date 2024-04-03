Захарова объяснила, почему взрывчатку попытались спрятать в иконах Захарова: взрывчатку могли спрятать в иконах, так как они вызывают трепет

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины

Изучать логику экстремистов с Украины, которые попытались провезти в Россию взрывчатку в православных иконах, должны психиатры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Она предположила, что злоумышленники выбрали предметы религии для подготовки теракта, так как они вызывают трепет.

Надо у них спросить. Я считаю, что комментировать действия душевнобольных — это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании, — заявила Захарова.

Она предположила, что иконы и прочая церковная утварь были выбраны в связи с тем, что эти предметы связаны с верой и доверием людей. По словам дипломата, даже прикосновения к ним предполагает трепет, аккуратность и особое отношение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, направлявшимися в Москву с Украины через европейские страны, говорит о террористических методах, к которым прибегает Киев. Он назвал произошедшее тревожным сигналом.

ФСБ публиковала кадры досмотра и изъятия икон, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Возбуждено дело по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору.