Захарова объяснила, почему в ноте Киеву не говорится о теракте в «Крокусе» Захарова: в ноте Киеву нет данных о «Крокусе» из-за идущего расследования

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Мария Захарова

Переданная Украине российская нота не содержит требований по поводу теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», поскольку работа правоохранительных органов еще не завершена, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. Она подчеркнула, что следователи для начала должны собрать соответствующую фактуру.

Потому что необходимы материалы, которые должны предоставить правоохранительные органы, должны правоохранительные органы собрать соответствующую фактуру, — сказала дипломат.

О передаче ноты Украине стало известно накануне. Она направлена по налаженному каналу через Минск и содержит требования по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В запросе указано про неоднократные случаи атак, следы которых ведут на Украину, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и инцидент с Дарьей Дугиной.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока есть все основания говорить о причастности украинской стороны к этой трагедии, отметил он.