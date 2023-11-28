Захарова объяснила, почему Украина не идет на переговоры с Россией Захарова: страны Запада запретили Украине вести переговоры с Россией

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Мария Захарова

Правительства США и Великобритании запретили властям Украины вести какие-либо переговоры с Россией, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT. По ее словам, Вашингтон и Лондон не заинтересованы в мирном разрешении конфликта, поэтому они подталкивают Киев к продолжению боевых действий. При этом Россия не выступает против переговоров, отметила она.

Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала свое согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной, — рассказала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что американские политики неоднократно призывали решить его исключительно на поле боя, а не за столом переговоров. Вашингтон, в свою очередь, не раз отвергал обвинения в давлении на Киев. Как объяснил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен, Соединенные Штаты не решают ничего насчет Украины без ее участия. Он также усомнился в подлинном желании РФ идти на перемирие.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет мировое соглашение с Москвой до тех пор, пока Украине не выплатят репарации. Она подчеркнула, что, кроме России, заплатить Украине больше некому. Мудра напомнила, что Конгресс США одобрил законопроект, позволяющей Москве выплатить репарации за счет замороженных зарубежных активов.