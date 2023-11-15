Захарова объяснила, почему слово «освобождение» не подходит новым регионам Захарова: новые регионы были приняты в состав России как независимые государства

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Мария Захарова

Слово «освобождение» нельзя применить к новым регионам России, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что эти территории были приняты в состав России в качестве независимых государств. Выступление Захаровой транслировалось на YouTube-канале ведомства.

Они были приняты как независимые государства, — уточнила Захарова.

Поэтому, продолжила представитель МИД, с юридической точки зрения правильным будет термин «принятие». При этом, если смотреть на ситуацию через историческую призму, присоединение новых регионов представляет собой возвращение и освобождение, подчеркнула Захарова.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Россия возьмет под контроль и присоединит к себе еще пять областей на Украине. Он предположил, что ими станут Николаев, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Одесса. По его словам, взятие этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков Вооруженных сил Украины. Саму же Украину, по мнению Риттера, ждет свержение правительства президента Владимира Зеленского, а также разделение страны в стиле «плана Моргентау», который реализовали в послевоенной Германии в прошлом веке.