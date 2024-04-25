Захарова объяснила, почему РФ наложила вето на проект резолюции в СБ ООН Захарова: РФ блокировала резолюцию об оружии в космосе из-за отклонения поправок

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Мария Захарова

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, таким образом Россия выступила против планов США создать новые обязательства, выходящие за рамки действующих договоров, в первую очередь Договора о космосе 1967 года, а также в обход профильных площадок по разоружению. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

В ближайшее время внесем собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по данной тематике, одобренные подавляющим большинством государств-членов ООН. Рассчитываем на его принятие Советом Безопасности, — подчеркнула она.

Ранее Россия применила в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия (ЯО) в космосе. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран, Китай воздержался от голосования. Документ Вашингтона и Токио, как известно, призывал страны не разрабатывать ядерные вооружения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах.

Кроме того, Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР. Москва заблокировала резолюцию, которую представил Вашингтон: он предложил продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи.