Захарова объяснила, почему Джонсон все еще может стать генсеком НАТО Захаров: Джонсон может стать генсеком НАТО, если «обнаружит в себе женщину»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Борис Джонсон после ухода с поста премьер-министра Великобритании сможет стать генсеком НАТО, но ему нужно будет «обнаружить в себе женщину» или выбрать подходящий гендер. В своем Telegram-канале дипломат подчеркнула, что подобные поступки соответствуют образу Джонсона.

Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле. В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако у Джонсона есть риск встретить сопротивление со стороны Франции, говорится в материале.

Однако позже в Брюсселе назвали три причины, почему Джонсон не сможет получить новое назначение: это его участие в Brexit, скандальная отставка политика и консенсус внутри объединения, что новым руководителем организации должна стать женщина.