Захарова объяснила, почему Боррель не хочет «умирать за Донбасс» Захарова: ЕС не будет умирать за Донбасс, потому что дважды этого не сделать

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз не будет умирать за Донбасс, потому что дважды не умирают, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который пояснил, что неизбежной является необходимость поддержки Украины, но речь не идет о том, чтобы «умирать за Донбасс».

Потому что мертвые не умирают дважды, — ответила Захарова.

Ранее Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением и теперь его предстоит рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта.

В Кремле считают, что это инициатива ведет к разрушению основ международного права. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ущерб от таких действий будет неизбежен.

Также идею прокомментировала и Мария Захарова. По ее словам, идея передать Киеву процентов дохода от конфискованных российских активов будет представлять собой «прямой бандитизм и воровство». Она отметила, что Россия ответит на этот шаг.