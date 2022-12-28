Захарова объяснила переименование улицы Высоцкого в Изюме Захарова: переименовавшие улицу Высоцкого в Изюме не простили ему пророческие строки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что поводом для переименования улицы Высоцкого в городе Изюм Харьковской области Украины стали стихи поэта о клоунах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки: «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — отметила Захарова.

Заммэра города Изюм Владимир Мацокин в понедельник, 26 декабря, сообщил, что власти приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «деруссификации». Всего же по итогам заседания топонимической комиссии будут переименованы 22 топонима города. В числе исторических персонажей, чьими именами будут названы изюмские улицы, Симон Петлюра, Степан Бандера и Джохар Дудаев.

Ранее стало известно, что в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В октябре в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.