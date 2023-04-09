Захарова объяснила, кто хочет молитв на украинском в Киево-Печерской лавре Захарова назвала лярвами требующих молитв на украинском в Киево-Печерской лавре

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Заявления руководителя Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о том, что молитвы на территории Киево-Печерской лавры должны быть только на украинском языке, способствуют уничтожению самой лавры, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления уничтожают в лавре русский дух, который от нее неотделим.

Лавры оскверняют лярвы. Уничтожая в Лавре русский дух, уничтожают саму Лавру, — подчеркнула Захарова.

Поводом для ее комментария стали слова руководителя раскольнической Православной церкви Украины, который заявил, что в лавре не должен властвовать дух «русского мира», а молитвы в ней должны быть на украинском языке «за нашу Украину».

Киево-Печерская лавра до недавних пор находилась в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). После того как руководство одноименного музея-заповедника заявило о расторжении договора с УПЦ, священнослужители должны были покинуть резиденцию предстоятеля УПЦ и монастырь 29 марта, но монахи не стали этого делать в тот же день. При этом пресс-служба УПЦ за день до Вербного воскресенья опубликовала заявление митрополита Онуфрия, который пояснил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас имеет только украинский паспорт.

В МИД России назвали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры незаконной и безнравственной. Российское дипведомство считает, что эти процессы организованы с участием американских институтов.