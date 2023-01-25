Захарова объяснила кадровые перестановки в Киеве внешним заказом Захарова: кадровые перестановки в Киеве нужны, чтобы отрабатывать внешний заказ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Кадровые перестановки в Киеве нужны, чтобы нынешнее правительство продолжало отрабатывать внешний заказ на осуществление преступной деятельности, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, правительство Украины состоит из людей с преступным менталитетом, которые «формировали эту экстраординарную ситуацию своим беззаконием много лет».

У них был такой заказ, они его отрабатывали, это наймиты, люди, которых наняли на определенный вид деятельности, грязной, страшной, преступной, беззаконной и кровавой. И сейчас это те самые корректировки, которые необходимы для того, чтобы вся эта шайка продолжала реализовать этот самый заказ, — подчеркнула Захарова.

В последние дни на Украине происходит волна отставок высокопоставленных чиновников. Среди первых был экс-советник президента Украины Алексей Арестович после его слов о сбитой ракете. Затем замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие.

Следом в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение ВСУ. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

После отпуска был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет украинского президента Владимира Зеленского выезжать за пределы страны. 24 января о своей отставке сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря. По его словам, это решение было принято им в начале года, однако из-за бюрократических обстоятельств было оформлено только сейчас.