Захарова объяснила главе МИД Британии, кто виноват в тайваньском кризисе Захарова объяснила главе МИД Великобритании Лиз Трасс, что в тайваньском кризисе виноваты США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

В китайско-тайваньском кризисе виноват Вашингтон, а не Пекин, поскольку последний заранее предупредил об ответных мерах в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на призывы британского министра иностранных дел Лиз Трасс к установлению мира на территории острова.

Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится, — написала Захарова.

Также она отреагировала на инициативу Трасс вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. По мнению Захаровой, этим должен заниматься посол США, поскольку «действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что визит Пелоси на Тайвань — это намеренное создание кризиса в регионе. По его мнению, США привыкли создавать проблему и использовать ее для реализации стратегических планов. Это одна из ошибок Вашингтона наряду с вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой независимости Тайваня, отметил Ван И.

Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США в отношении Китая.