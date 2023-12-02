Захарова обвинила США в потворстве антисемитизму и расизму Захарова: США допускают шествия нацистов перед Белым домом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Руководство США жалуется на рост антисемитских, расистских и нацистских настроений, при этом само допускает марши сторонников нацистов перед резиденцией американского президента, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, организаторами этого марша являются последователи и соучастники украинских властей — сторонник организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.

В то время как в Америке сетуют на тему роста антисемитских настроений <...>, фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве, — написала дипломат.

Ранее кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в американской соцсети Twitter (X) из-за высказываний ее владельца Илона Маска о евреях. Представители бизнеса сочли антисемитским заявление американского предпринимателя, когда тот согласился с одним из пользователей Сети, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».

Также из-за высказываний американской актрисы Сьюзан Сарандон на пропалестинском митинге в Нью-Йорке с ней разорвало контракт голливудское агентство United Talent Agency. Представитель UTA подтвердил, что они больше не представляют интересы артистки.