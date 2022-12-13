Захарова обвинила Запад в замалчивании экологической катастрофы в США

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В США произошла экологическая катастрофа, которую замалчивают западные СМИ, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, в самом центре континента в настоящий момент текут по фермам и водоемам «реки сырой нефти». При этом журналисты сообщают об этом «крайне дозированно». Аварию на американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline Захарова назвала одной из самых крупных экологических катастроф десятилетия.

В самом центре Американского континента прямо по фермам и местным водоёмам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что зеленая повестка, и как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может, — написала представитель ведомства.

Она рассказала, что на редких кадрах, которые все же попадают в СМИ, видно, что территории Небраски и Канзаса сильно загрязнены. Журналисты в Канаде, как говорит Захарова, тоже почти не освещают тему «крупнейшего прорыва нефтепровода в его истории». Представитель МИД заметила, что территории загрязнены «десятками тысяч баррелей», а разоблачительных материалов все нет.

Экология — экологией, а политика по расписанию, — заключила дипломат.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова госсекретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина о том, что государство могло бы стать подходящим местом для организации встречи для диалога по Украине. Она обратила внимание на то, что анклав так и не принес извинения за резкие высказывания о бурятах и чеченцах.