Захарова заявила, что Россия никому не даст осквернить День Победы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС объяснила, что нынешняя антироссийская кампания Запада стала «попыткой реванша», желанием не только поудобнее переписать историю, но и вымарать Россию из числа победителей в Великой Отечественной войне. Она пообещала, что Москва никому не даст осквернить День Победы. По словам Захаровой, Запад не устраивает, что победа досталась россиянам. Недоброжелатели намерены не только украсть праздник, но и вернуть отложенный эффект поражения.

Мы отмечаем этот праздник, мы считаем его великим, мы передаем традиции из поколения в поколение. Мы защищаем и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила: на Западе многие считают, что во время Второй мировой войны история России пошла не так, как им надо. Она призналась: в РФ многие гнали от себя мысль, что потомки тех, кто был союзником в войне, сейчас вынашивают идеи странного и дикого реванша. Поэтому на Западе многие не хотят, чтобы в России и в мире отмечали День Победы. Из-за этого во многих странах начались сносы памятников советским воинам, появились запреты на торжественные церемонии и «информационные кампании по очернению роли Красной армии» в войне.

Мария Захарова подчеркнула, что исход войны определила способность Советского Союза переломить ход истории. Запад до последнего не решался действовать против нацистской Германии. Дипломат напомнила об обращениях Сталина к западным странам на фоне блокадного Ленинграда. Но, несмотря ни на что, второй фронт не открывался.

И только после решающих битв и сражений, после которых было очевидно всем, что Советский Союз на этом не остановится и исход войны предрешен, только после этого они открыли второй фронт, — резюмировала официальный представитель МИД России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время слушаний в сенате пришли к выводу, что атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки стала завершением Второй мировой войны. Таким образом они ответили на вопрос сенатора Линдси Грэма, призвавшего предоставить Израилю все необходимое оружие.