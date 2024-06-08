Захарова обвинила Запад в искажении права Захарова: коллективный Запад занимается подменой понятий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Действия властей США по отношению к Международному уголовному суду свидетельствуют о стремлении коллективного Запада искажать правовую практику, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ-2024. Она отметила, что коллективный Запад использует подмену понятий, передает корреспондент NEWS.ru.

Не могу сказать, что коллективный Запад полностью отказался от права. Они занимаются подменой понятий, они берут по форме некие правовые институции, правовой опыт, исторический, правоприменительную практику и искажают ее. Вот то, что мы сейчас видим на примере Международного уголовного суда, — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия не ратифицировала Римский статут МУС и систематически не признает эту организацию из-за ее недостатков. Она подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно относиться к Международному уголовному суду, исходя из своих законов и ценностей.

Ранее Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии с существующей доктриной. При этом представитель МИД отметила, что в документ могут быть внесены коррективы.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что запрос Международной федерации по правам человека (FIDH) в адрес канцелярии прокурора об его аресте доказывает эффективность борьбы Москвы с украинскими властями. По его словам, он был польщен получить такое признание эффективности.