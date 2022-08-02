Захарова: США выполняют на Украине функцию наводчиков Захарова: США поставляют вооружения и выполняют функцию наводчиков на Украине

Фото: US Army

Поставка Соединенными Штатами Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале МВД РФ. По словам Захаровой, интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого газете Daily Telegraph о поставке вооружений и данных для военной разведки свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине.

Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде, — сказала дипломат.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.

Он добавил, что украинские военные руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». По его словам, украинская разведка работает с партнёрами в Соединённом Королевстве в том числе.