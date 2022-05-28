Захарова обвинила США в создании продовольственного кризиса на Украине Захарова: США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, забирая ее запасы зерна, говорится в распространенном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС. По ее словам, Киев будет расплачиваться с Вашингтоном зерном за поставки оружия по ленд-лизу.

Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском ленд-лизе. Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна, — подчеркнула дипломат.

Таким образом она прокомментировала ситуацию с продовольственной безопасностью в свете заявлений официальных представителей западных государств о том, что Москва «блокирует» акваторию Черного моря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады стали принятые этими западными странами решения, в том числе и те, которые создают препятствия для фрахта судов и вывоза украинского зерна за рубеж. Они, по словам Пескова, должны быть отменены.