Захарова обвинила США в наборе «кибервоинов»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

США объявили набор в свои военные ряды «кибервоинов», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, если раньше Вашингтон хотя бы на словах старался не слишком афишировать подобную злонамеренную деятельность, предпочитая оставаться в тени, то теперь американские официальные лица всё откровеннее рассказывают о собственных «киберподвигах».

Вашингтон инициировал кампанию по набору в свои военные ряды «кибервоинов». Начальник Кибершколы Министерства обороны США Брайан Вайл (кстати, Vile в переводе — «мерзкий«, «подлый») 27 августа опубликовал в официальном Twitter-аккаунте объявление о найме желающих поработать «государственными хакерами», — написала Захарова.

По ее словам, речь идёт о реализации стратегической линии США на формирование глобальных наступательных киберсил и подготовке к масштабной войне в киберпространстве. Очевидно, что милитаризация Западом информационного пространства и попытки прeвратить его в арену межгосударственного противостояния могут повлечь за cобой самые непредсказуемые последствия, добавила дипломат.

Ранее Захарова сообщила о создании на Украине интернациональной «IT-армии» хакеров и цифровых преступников, которая может перерасти в своего рода кибер-ИГИЛ (организация ИГИЛ признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По её словам, целью этой «армии» являются кибератаки в отношении «социально значимой» цифровой инфраструктуры России и взлом аккаунтов крупных российских компаний.