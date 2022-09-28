Захарова обвинила США в манипулировании темой ядерной угрозы

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

США манипулируют темой ядерной угрозы в собственных интересах, заявила представитель МИД России Мария Захарова в авторской программе на радио Sputnik. Она отметила, что ядерная тема долгое время была на повестке дня, но ее активизации способствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Они (США — NEWS.ru) используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений, — заявила Захарова.

По ее словам, это началось не в 2022 году, но активизации данной темы способствовало заявление Зеленского о необходимости наличия у Украины ядерного оружия и, соответственно, использования его в качестве практического, политического и других факторов. С тех пор США активно вводят тему ядерной угрозы в общемировую жизнь, с легкостью говорят о ней и развивают ее.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подготовил план действий на случай, если Россия применит ядерное оружия на Украине. Конкретные детали плана глава Госдепартамента раскрывать не стал, но отметил, что тяжелыми последствия будут и для тех, кто использует ядерное оружие, «но также и для многих других».