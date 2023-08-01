Захарова обвинила США в кознях по зерновой сделке Захарова: договор о содействии экспорту в зерновой сделке не работал по вине США

Фото: Фото: МИД РФ

Именно США виноваты в том, что зерновая сделка не работала должным образом, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала утверждение постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, о том, что договоренности по зерну и поддержке экспорта российских удобрений и продуктов питания более не действительны.

Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках «сделки». Ровно наоборот — лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России, — написала Захарова.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.