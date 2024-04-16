Захарова обвинила США в коллапсе на Ближнем Востоке Захарова: коллапс на Ближнем Востоке является следствием авантюры Белого дома

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Нынешний коллапс на Ближнем Востоке стал следствием авантюры со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее мнению, Белый дом сделал все возможное, чтобы изолировать Израиль от возможности опираться на международное право.

На кон было поставлено очень многое. К чему все привело? К такому коллапсу, которого регион еще не переживал в новейшей истории. Мне кажется, это очередная авантюра Соединенных Штатов Америки, которая провалилась, — высказала свою позицию дипломат.

На Ближнем Востоке прошло немало войн, напомнила Захарова. Однако к нынешней «взрывоопасной ситуации» регион еще не подбирался, констатировала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова отметила, что Тель-Авив никогда не осуждал ударов Украины по РФ. Таким образом она ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин дать оценку атаке Ирана по стране. В то же время еврейское государство поддерживает киевские власти, из-за действий которых гибнут мирные жители, резюмировала дипломат.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична. По его словам, в этом заключается отличие для Белого дома конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине.