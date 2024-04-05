Захарова обвинила спецслужбы США в использовании журналистов Захарова: американские спецслужбы используют журналистов в качестве агентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Спецслужбы США, вопреки законам Штатов, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя то, как в США «отметили» годовщину ареста в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Российская сторона обвиняет Гершковича в шпионской деятельности.

Она отметила, что спустя ровно год с момента задержания Гершковича главная страница The Wall Street Journal почти полностью была пуста, на ней было опубликовано только черно-белое лицо Гершковича с фразой: «Здесь мог быть его репортаж».

Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало свое негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, — написала дипломат.

Она отметила, что в своем репортаже Гершкович мог бы написать об обстрелах российских городов, осуществляемых украинскими военными, а также о заказных убийствах журналистов, организаторами которых являются украинские спецслужбы. Захарова подчеркнула, что Гершкович об этом ничего не писал.

Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляйне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других, — написала она.

Корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на военнослужащего Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. До сих пор эта информация не получила подтверждения.