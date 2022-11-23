Захарова обвинила ООН в необъективности при оценке расстрела пленных Захарова: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных в Донбассе, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что к оценкам различных событий необходимо подходить объективно и беспристрастно, чего со стороны ООН не наблюдается. Так, при оценке событий в Буче представители организации были «более чем многословны, конкретны и инициативны», однако в случае с расстрелом российских военнопленных реакция иная.

В данном случае [в ООН] прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии. Так больше быть не должно! — подчеркнула Захарова.

Поводом для ее заявления стали слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, который ранее отметил, что в организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Он также напомнил, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер представила доклад, в котором обратила внимание на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. Хак подчеркнул, что расстрел российских военнопленных украинскими солдатами должен быть тщательно расследован.