Захарова обвинила ОБСЕ в двойных стандартах из-за взрыва на Крымском мосту Захарова обвинила ОБСЕ и ООН в двойных стандартах из-за взрыва на Крымском мосту

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Запад в очередной раз продемонстрировал политику двойных стандартов, отказавшись от официальной реакции на террористический акт на Крымском мосту, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это было продемонстрировано в том числе и ОБСЕ, руководство которой воздержалось от каких-либо комментариев по инциденту, а представительства Германии, Латвии и Литвы фактически выступили с оправданием теракта.

Так, постпред Германии Геза Бройтигам заявила в Twitter, что инфраструктуру на «своей» территории имеет право строить только Украина, но не Россия. Эту позицию поддержал и постпред Литвы, а постпред Латвии Катрина Кактыня разместила в своём аккаунте твит с фотографией тряпичной сумки с принтом взорванного Крымского моста и надписью на украинском «Что случилось?» («Що сталося?»).

При этом в руководстве ОБСЕ мгновенно отреагировали на удары России по украинской территории 10 октября. Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал обратить внимание к ударам по территории Украины, но ушёл от прямого ответа на вопрос о причинах отсутствия реакции секретариата в связи с терактом на Крымском мосту.

В целом, конечно, ничего нового. Запад своими же руками подрывает остатки доверия, заодно занимаясь варварским демонтажом европейских и международных институтов, десятилетиями служивших площадками для поисков компромиссов и дипломатии, — подчеркнула Захарова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко потрясен обстрелами на территории Украины. По его мнению, подобные действия приводят к еще большей эскалации конфликта на Украине, а мирные граждане «платят самую высокую цену». По заявлению ООН, произошедшее говорит об эскалации боевых действий и, как всегда бывает, больше всего вредит гражданским лицам.



