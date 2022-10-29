Захарова обвинила Лондон в лицемерии после ударов ВСУ по Севастополю

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию в преступном лицемерии после атак беспилотников ВСУ в Севастополе. В своем Telegram-канале она написала, что британские специалисты причастны к обстрелам города, а параллельно с этим посол страны в Москве Дебора Броннерт возложила цветы к Соловецкому камню по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Преступное лицемерие. Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, — заявила Захарова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.