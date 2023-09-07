Захарова обвинила Кулебу в продаже родины за «кулек картошки»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила в Telegram своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в продаже родины «за кулек жареной картошки». Так она отреагировала на его фото с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время их визита в киевский «Макдоналдс». Опубликованную фотографию она назвала «символичной».

Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас — за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой, — написала Захарова.

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября из Польши. Третий свой визит на Украину с момента начала СВО госсекретарь начал с посещения вместе с Кулебой кладбища в Киеве. Поездка Блинкена на кладбище оказалась весьма символичной, учитывая масштабы потерь украинской армии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, там глава американского дипведомства увидел, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что переговоры Кулебы и Блинкена в одном из киевских ресторанов сети «Макдоналдс» говорят о падении уровня дипломатии Киева «ниже плинтуса». По словам парламентария, «международная политика — не „Макдоналдс“ — вышвырнут, не спросив фамилии».