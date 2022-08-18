Захарова обвинила Киев в ядерном шантаже в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Подготовка киевского режима к осуществлению резонансной провокации на Запорожской АЭС является ядерным шантажом, заявила в эфире телеканала «Соловьев Live» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, таким образом украинские власти шантажируют не одну страну или конкретную политическую единицу, а весь европейский континент.

[Это] провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа, — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По его словам, по территории Запорожской АЭС будут нанесены артиллерийские удары, вина за последствия которых будет возложена на российские вооруженные силы.

Сообщается, что для подготовки провокации командование ВСУ развёртывает в районе Запорожья посты радиационного наблюдения и тренировки, а подразделения 704-го полка радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны быть готовы зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В Минобороны подчеркнули, что у российских войск нет тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах.