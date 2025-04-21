Захарова обвинила Киев в бездарном использовании шансов на мир Захарова: Киев упускает предоставляемые Россией и другими странами шансы на мир

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украина бездарно упускает возможности для урегулирования конфликта, которые ей предоставляют Россия и другие представители мирового сообщества, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу «Звезда». Дипломат назвала действия Киева во время пасхального перемирия проявлением «террористической сущности» украинского руководства.

Российское руководство говорило о том, что они (украинские власти. — NEWS.ru) недоговороспособны. <...> Все шансы, которые им дает международное сообщество, в первую очередь наша страна, они бездарно не используют, — подчеркнула она.

Комментируя факты нарушения Киевом пасхального перемирия, Захарова подчеркнула, что такой подход является системным. Дипломат указала на нарушения Киевом Минских соглашений, а также 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.