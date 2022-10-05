Захарова обвинила главу Минобороны Британии в плагиате Захарова уличила в плагиате британского министра обороны Уоллеса

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о «Северных потоках». Она в Telegram назвала его «воришкой», который занимается плагиатом, за фразу про кур и лис.

Уоллес, ранее объясняя, почему Лондон выступает против участия Москвы в расследовании инцидентов на «Северных потоках», использовал афоризм: «Лучше держать лису подальше от курятника».

Это плагиат. Бен — воришка, — написала Захарова.

Несколько дней назад представитель российского МИД комментировала предложение Лондона помочь Дании в расследовании инцидента, тогда она использовала фразу: «Борьба лис за права кур».

Ранее Мария Захарова заявила, что Евросоюзу в какой-то момент придется признать предательство союзников. Речь идет о повреждении газопровода «Северный поток — 1», которое, по мнению части мировой общественности, выгодно США. Когда-то странам ЕС придётся это сделать и признать — их предали союзники, подчеркнула Захарова.