Захарова обвинила Францию в поиске «места под новую Новую Каледонию» Захарова: Макрон видит в Грузии и Армении «новую Новую Каледонию»

Власти Франции истерично ищут «место под новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на приглашение французского лидера Эммануэля Макрона в Грузию от президента страны Саломе Зурабишвили.

Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига, — заявила Захарова.

Ранее Зурабишвили заявила, что Макрону следует приехать в Грузию и избавить Кавказ от «советского ига» и российского влияния. Глава республики считает, что французскому лидеру необходимо приехать в Тбилиси до начала осенних выборов.

До этого массовые протесты начались в Новой Каледонии, являющейся заморской территорией Франции. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, включая около 100 силовиков. Участники акции сожгли десятки домов и предприятий. Позднее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о вводе войск в Новую Каледонию. По его словам, решение было принято «для обеспечения безопасности» портов и аэропорта.