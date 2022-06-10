Захарова обвинила Европу в разрушении единства христиан

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Елена Захарова заявила, что европейские государства стремятся разрушить единство христиан, провозглашая «диктатуру либерализма». Таким образом она ответила на письмо немецких общественников к Совету и Синоду Евангелической церкви Германии, в котором содержались требования прекратить диалог с РПЦ. Мыслями она поделилась у себя в Telegram.

Сам факт вмешательства политиков и общественников в дела церковные – очередной штрих к общей картине диктатуры либерализма. Либеральный диктат отменяет всё, что его не устраивает, — возмутилась Захарова.

Как отмечает представительница МИД, в России «все религии живут в мире и согласии», в то время как страны Запада требуют запретить общение христиан друг с другом.

В самой Европе леволиберальный диктат, проникнув на все этажи гражданской политической власти, вознамерился пустить корни и в религиозном обществе, — считает она.

Ранее стало известно, что власти Литвы выступили за введение санкций против патриарха Кирилла. Причиной таких мер послужила поддержка главой РПЦ спецоперации России на Украине. По мнению литовских властей, он является «одним из главных сторонников» спецоперации.