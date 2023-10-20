Захарова обвинила Байдена в глобальном обмане из-за «инвестиций в Украину» Захарова: США обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Таким образом она прокомментировала слова американского президента Джо Байдена о «разумных инвестициях» в Украину. По мнению российского дипломата, именно так Соединенные Штаты всегда воспринимали любые войны, поскольку они не проходили на их территории, а чужие издержки Вашингтон не волновали.

Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это «борьбой за свободу и демократию». Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями. <...> Как говорится, ничего личного, просто бизнес, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в ходе обращения к американской нации Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Также американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом он подчеркнул готовность Вашингтона защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.