Захарова обвинила американцев в зачистке информационного пространства

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила американских «IT-монополистов» в зачистке информационного поля от фактов, которые неугодны Западу. В своем Telegram-канале она написала, что Twitter отличается особым рвением. По словам дипломата, площадка заблокировала на семь дней англоязычный аккаунт МИД РФ. Причиной стал опубликованный ролик о событиях в Буче, Купянске и Изюме.

В его основе — фото и видеосвидетельства, включая интервью очевидцев, собранные Фондом исследования проблем демократии. Подсветили многочисленные несостыковки и манипуляции со стороны киевских фейкоделов. Такой «свободы слова» и вольнодумства наши заокеанские визави стерпеть не смогли, — написала Захарова.

Она, обращаясь к администрации соцсети, спросила, применялись ли хоть какие-то меры по поводу призывов к насилию против граждан России и были ли заблокированы фейковые антироссийские сообщения. Это вопросы представитель внешнеполитического ведомства назвала риторическими.

Ранее Мария Захарова призвала Запад повлиять на киевские власти, чтобы те отказались от «опаснейшей авантюры с ядерным шантажом». По ее словам, это может привести к необратимым последствиям и возможной массовой гибели мирных граждан.