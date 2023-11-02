Захарова: обстрел в Донецке показал террористическую логику Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Обстрел в Донецке, под который попали журналисты, показал террористическую логику Киева, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, под огонь ВСУ попали сотрудники издания, а также корреспонденты ТАСС и телеканала «Звезда».

Захарова отметила, что украинские военные специально нанесли удар по месту, где работали журналисты и спасатели. Дипломат указала, что ВСУ произвели обстрел после первой атаки по Донецку.

Сотрудники российских СМИ попали под обстрел ВСУ в Донецке поздно вечером 31 октября. Журналисты и спасатели работали на месте пожара, возникшего после обстрела на железнодорожной станции в Буденновском районе, когда подверглись повторному удару ВСУ.

Пострадала в том числе съемочная группа «Известий», трое корреспондентов попали в больницу, сообщали в медиахолдинге. Также ранение получил журналист ТАСС Евгений Быковский. Пострадал и журналист телеканала «Звезда». При этом информация о том, что оператор телеканала получил осколочное ранение, не подтвердилась. В МЧС сообщали о гибели пожарного Сергея Осипенко, проработавшего в спасательном ведомстве более 25 лет.