Захарова обратилась к участникам саммита по Украине в Швейцарии Захарова: если Запад хочет «спасти мир», надо обсуждать предложения Путина

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Мария Захарова

Участникам мирного саммита по Украине в Швейцарии следует обсудить предложение президента России Владимира Путина, если они действительно хотят «спасти мир», заявила ТАСС перед стартом форума в Бюргенштоке представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, инициативу российского лидера не понимают «только те, кто мира не хочет».

Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет, — сказала она.

Захарова также призвала участников швейцарского саммита быть бдительными. Она предупредила, что им могут «подсунуть» предложения общего характера, а затем потребовать значительные суммы на их реализацию.

Представитель МИД РФ ранее заявила, что отказом от мирных предложений Путина украинские власти лишают своих граждан шанса на мир. По ее словам, офис украинского лидера довел страну «до крайней точки» еще до отказа от новой мирной инициативы РФ.

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.