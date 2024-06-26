Захарова предупредила Сеул о необратимых последствиях помощи Киеву Захарова: Москва предостерегает Сеул от передачи вооружений Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва призывает Сеул пересмотреть позицию по передаче вооружения Киеву, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях XII Петербургского международного юридического форума. По ее словам, это приведет к необратимым последствиям для двусторонних отношений. Трансляция ее выступления ведется на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений, — сказала Захарова.

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Чанг Хо Чжин ранее заявил, что Сеул не будет связан никакими обязательствами по поставкам летального вооружения Украине, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее. Он подчеркнул, что все зависит от решения Москвы.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Политики поставили свои подписи под документом по итогам переговоров, прошедших в Пхеньяне. Беседа Путина и Ким Чен Ына длилась около двух часов.