Захарова обратилась к россиянам на китайском Захарова призвала молодежь изучать китайский и русский языки

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обратилась к россиянам на китайском языке, напомнив о прошедшем 20 апреля Дне китайского языка. Дипломат подчеркнула важность изучения как китайского, так и русского языков, отметив, что владение ими откроет перед молодежью перспективы в самых разных сферах, передает корреспондент NEWS.ru.

[Нужно] больше изучать китайский язык, больше изучать русский язык, — заявила Захарова.

Дипломат уточнила, что обе страны играют ведущую роль в поддержании мировой стабильности и безопасности, а также выступают за сохранение традиционных ценностей и исторической памяти. По словам представителя МИД, укрепление российско-китайского сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной и научно-технической сферах требует все больше специалистов, владеющих двумя языками.

Ранее Захарова резко раскритиковала новый финский закон, ограничивающий возможность россиян приобретать недвижимость в Финляндии. Дипломат назвала документ «безумным и диким», подчеркнув его дискриминационный характер и очевидную антироссийскую направленность. Пускай Россия прямо не упоминается в тексте закона, используемые формулировки о «странах, нарушающих территориальную целостность», явно нацелены на российских граждан, по мнению представителя МИД. Захарова также предупредила о последствиях для двусторонних отношений.