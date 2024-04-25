Захарова обратилась к правозащитникам из-за ареста митрополита Арсения Россия призвала принять меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры УПЦ

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Мария Захарова

Москва призывает международные организации принять все меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви Арсения, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала, такие действия украинских властей «вопиющим примером силового наступления киевского режима на каноническую УПЦ». По ее словам, это делается с целью уничтожения православной идентичности многомиллионной паствы.

В связи с очередными преступными деяниями режима [украинского президента Владимира] Зеленского в отношении священнослужителей УПЦ мы призываем правозащитные организации принять все меры для скорейшего освобождения митрополита Арсения, — сказала дипломат.

СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры 24 апреля, в святыне прошли обыски. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении войск ВСУ. В спецслужбе обвинили митрополита Арсения в «подрывной деятельности».

Ранее глава российской делегации Евгений Устинов заявил на 55-й сессии Совета ООН по правам человек о глубокой обеспокоенности Москвы из-за агрессивной политики Киева в отношении канонического православия. Он подчеркнул, что захваты храмов Украинской православной церкви неизменно сопровождаются насилием в адрес духовенства и верующих людей.