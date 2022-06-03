Захарова: неонацисты на Украине применяют оружие США против гражданских

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине против гражданского населения применяется оружие США, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она призвала Вашингтон отреагировать на эту ситуацию.

Есть основания полагать, что при обстрелах использовались крупнокалиберные дальнобойные орудия. На месте найдены осколки с американской маркировкой — именно такие вооружения Запад с недавних пор стал поставлять Киеву , — сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду на то, что «Пентагон и Госдепартамент» смогут прокомментировать свои заявления о том, что поставляемое оружие не нацелено на гражданской население и детей.

Украинские неонацисты активно применяют поставляемое оружие под нажимом США против гражданского населения, не считаются с жизнями мирных жителей, что самое страшное, детей и подростков, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что женщина и пятилетняя девочка погибли под обстрелом ВСУ в Макеевке. Всего при атаке были ранены 19 человек, в том числе четыре ребенка. Захарова отметила, что при этой атаке были обнаружены осколки американских оружий.