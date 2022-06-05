Захарова рассказала, кто прослушивает немецких чиновников Захарова: немецких чиновников прослушивают американцы, а не русские

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе прослушки госслужащих и политиков ФРГ со стороны российских разведчиков. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что власти США всегда прослушивали германских чиновников.

Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы, — заявила Захарова.

Фезер ранее сообщила, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предупредило политиков и госслужащих о возможной прослушке спецслужбами России. Она отметила, что в Берлине сохраняется угроза шпионажа, несмотря на высылку дипломатов.

4 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она обвинила сотрудников дипмиссий в том, что они «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого народа».

Скандал вокруг Агентства национальной безопасности (АНБ) США произошел в 2013 году, после того как журнал Der Spiegel обнародовал информацию сотрудника агентства Эдварда Сноудена. После этого на протяжении времени история обрастала все новыми подробностями. Так, например, выяснилось, что разведка США много лет следила за тысячами граждан в Европе, прослушивала жителей ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.