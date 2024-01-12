Захарова не увидела порядочности в заявлениях ЕС и НАТО по Белгороду Захарова: заявления НАТО и ЕС по Белгороду показали отсутствие порядочности

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Мария Захарова

Заявления политиков стран НАТО и Европейского союза по Белгороду свидетельствуют об отсутствии у них порядочности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в пятницу, 12 января. По ее словам, европейские чиновники боятся называть вещи своими именами и продолжают выгораживать киевские власти. «Толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна», подчеркнула она.

Такие заявления свидетельствуют об отсутствии у еэсовских и натовских политиков, еврочиновников контрагрументов, да и элементарной порядочности. Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво, — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Чехия пыталась уклониться от ответственности за предполагаемое участие в теракте в Белгороде через поставки боеприпасов. Он отметил, что чешский постпред отказался появиться на заседании 30 декабря, когда Россия требовала его участия для разъяснений. Он подчеркнул, что «отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами „старших товарищей“ по НАТО».