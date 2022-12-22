Захарова ответила на вопрос о недовольстве в Армении выступлением РФ в ООН Захарова прокомментировала сообщение о недовольстве в Армении выступлением представителя РФ в ООН по Карабаху

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, не смогла прокомментировать сообщение о том, что спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил недовольство выступлением российского представителя на заседании ООН по Карабаху и ситуации в Лачинском коридоре. По ее словам, сперва необходимо выяснить, что именно вызвало недовольство у армянской стороны.

Что касается выступления нашего представителя, я должна посмотреть, какое именно недовольство это вызвало у упомянутого вами официального лица. Если вы мне скинете цитату, я смогу прокомментировать ее дополнительно. Мне нужны заявления нашего представителя, я должна с ними ознакомиться, — заявила Захарова на брифинге.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании кабмина, что миротворческий контингент РФ не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором. По его словам, в Карабах и Лачинский коридор нужно отправить миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Пашинян напомнил, что российский миротворческий контингент в Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор. Между тем в Карабахе отмечается дефицит продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора. Сама тема уже получила большой отклик, в том числе на международном уровне, включая Совбез ООН.

Захарова в ответ заявила, что российские миротворцы выполняют свою миссию в Карабахе. По ее словам, они делают все для стабилизации ситуации в регионе.