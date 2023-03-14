Захарова не исключила встречу заместителей МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана

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Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захаров не исключила проведение анонсированную ранее встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана. В кулуарах конгресса Международного движения русофилов она попросила подождать с уточнением даты проведения встречи.

Мы пока ее еще не анонсировали, как только придет информация, мы сразу это сделаем. Пока нет, — сказала Захарова.

Помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи в кулуарах конгресса Международного движения русофилов ранее заявил, что окончательная дата проведения четырехсторонней встречи пока не определена. Он выразил готовность Тегерана участвовать и подтвердил принятое приглашение, однако отметил, что не получал информацию об окончательно утвержденной дате переговоров и подтверждения их проведения.

При этом замглавы МИД Сирии Айман Сусан отметил, что Дамаск пока рассматривает возможность участия в четырехсторонней встрече в Москве.

Телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщал, что переговоры состоятся 15-16 марта в Москве. По его информации, делегацию Турции на встрече возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар. РФ на ней будет представлять спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов, Иран — советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, Сирию — замглавы МИД Асада Айман Сусан. Ожидается, что эти переговоры будут носить технический характер и станут подготовкой встречи глав МИД четырех стран.

23 февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Иран выразил желание присоединиться к диалогу России, Сирии и Турции. В этой связи, по его словам, сейчас прорабатывается возможность организовать четырехстороннюю встречу глав МИД.