Захарова назвала «зомби-апокалипсисом» оговорку Карин Жан-Пьер о России

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Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «зомби-апокалипсисом» оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, назвавшей Россию «Российской Народной Республикой». К своему посту она опубликовала видеозапись выступления представителя администрации Байдена.

Многие подписчики отметили, что пресс-секретарь могла иметь в виду Китайскую Народную Республику. Некоторые вспомнили ошибки, которые допускала в своих выступлениях предшественник Жан-Пьер, Джен Псаки.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

Ранее американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.