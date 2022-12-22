Захарова назвала Зеленского сукиным сыном Запада

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в ходе брифинга президента Украины Владимира Зеленского сукиным сыном Запада. Она также отметила, что украинский лидер является инструментом противодействия Запада России.

Зеленский их сукин сын, а соответственно, ему позволено все. Тем более он не просто так их сукин сын, он еще их инструмент для противодействия нашей стране. Такой псевдодемократический подход усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности и толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями, — сказала она.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ранее отметил, что Зеленский повторит судьбу ситуативных союзников США. По его мнению, для президента Украины и его кабинета такой союз закончится плачевно.

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита президента Украины в США многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена, так как Вашингтон не заинтересован в мирных переговорах. При этом положение Зеленского на Западе, по ее мнению, выглядит очень шатким и наводит на мысли о судьбе «террориста номер один» Усамы бен Ладена.