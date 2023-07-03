Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в Telegram украинского президента Владимира Зеленского киевским наполеончиком. Так она отреагировала на его завление CNN о том, что Крым должен быть в составе Украины. Захарова отметила, что украинские власти много лет могли себе представить полуостров без воды, отрубив ее поставки.

Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика, — написала она.

Зеленский ранее пожаловался на недостаток военной помощи от Запада. По его словам, если бы у ВСУ была запрошенная Киевом артиллерия, то украинские военные действовали бы эффективнее. Зеленский также указал на то, что Украина с ее мощной армией могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств, имеющих небольшие вооруженные силы.

Ранее американские СМИ сообщили, что США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией. По их данным, вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности обсуждается на самом высоком уровне.